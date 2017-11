Intervenção humana continua sendo a principal causa de desastres naturais no mundo

Nos últimos 20 anos, mais de 1 milhão de pessoas morreram em consequência de danos naturais. - Divulgação

No último mês, na data 13 de outubro, foi comemorado o Dia Internacional para a Redução de Desastres. A data é um lembrete do quanto ainda temos que fazer para reduzir os danos ao meio ambiente e, consequentemente, diminuir os desastres naturais. Dados da UNESCO, divulgados nesta data, mostram que nas últimas duas décadas, mais de 4 bilhões de pessoas foram desalojadas, ficaram feridas ou em situação de emergência e precisando de assistência humanitária.

Segundo o coordenador dos cursos de Ciências Biológicas do Centro Universitário Módulo, Prof. Dr. Franco Claudio Bonetti, a sequência destes desastres tem acontecido cada vez com mais frequência ao redor do mundo e está associada aos danos que o ser humano vem causando à natureza.

“Sem dúvida, as ações antrópicas influenciam diretamente estes efeitos, se não podemos afirmar com certeza que são as causadoras, podemos determinar cientificamente que aceleramos o processo com o despejo de poluentes no ar e nas águas, além do aumento da extração de matérias primas para saciarmos nossa sede por novas tecnologias”, explica Franco.

Nos últimos 20 anos, mais de 1 milhão de pessoas morreram em consequência de danos naturais. Apenas em 2016, 24,2 milhões de pessoas tiveram que sair de suas casas por causa de catástrofes.

O planeta também bateu o terceiro recorde mundial consecutivo de calor, com temperatura superior de 1,1°C com relação à média da era pré-industrial, em 2016, como aponta a Organização Meteorológica Mundial (OMM). O que resultou no alto volume de secas, incêndios florestais, inundações e furacões provocados pelas alterações climáticas. Ainda conforme a OMM, o número de catástrofes climáticas dobrou desde 1990.

O Acordo de Paris, adotado no final de 2015, é uma das iniciativas para a redução de mudanças climáticas e destrates naturais. Até o momento, conta com 168 países e tem como meta manter o aquecimento do planeta abaixo dos 2°C (se possível de 1,5°C).

Já para um conhecimento mundial sobre a necessidade de mudanças, o coordenador indica que devemos agir localmente para contribuir com as mudanças globalmente, que é o chamado efeito borboleta: uma pequena ajuda local, reflete numa grande consequência em outro lugar. Para ele, a maior dificuldade está no entendimento destas mudanças e o que elas acarretariam.

“As notícias e as informações estão em toda parte, entretanto não se traduzem em conhecimento para a população em geral. As pessoas ouvem e leem as notícias, mas não sabem o que fazer com elas”, explica ele.

Ainda conforme o professor, diminuir o consumo, o desperdício e a produção de lixo, além de diminuir a retirada de matéria prima da natureza, são as principais formas de não agredir o planeta e não aumentar a intensidades dos desastres.

“Os processos naturais como as mudanças climáticas, o derretimento do gelo nos polos e nos grandes picos ao redor do mundo, o aumento do nível dos oceanos, a diminuição da quantidade de florestas e áreas verdes em todos os continentes e o aumento da desertificação de áreas antes produtivas em algumas regiões do planeta, podem mudar consideravelmente se cada indivíduo contribuir na diminuição de consumo, e da retirada de matérias prima da natureza”, conclui.