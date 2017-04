Interior de Mato Grosso do Sul oferece diversas oportunidades de empregos

Campo Grande (MS) – A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) possui 31 agências “Casas do Trabalhador” no Estado. Nos municípios do interior há centenas de vagas de empregos. Os municípios que se destacam são: Três Lagoas com 28 vagas, Sonora (141), Costa Rica (46), Dourados (78), Maracaju (26), Eldorado (50). São vagas para diversas profissões, segue a lista com algumas oportunidades com a descrição da função e o salário:

No município de São Gabriel do Oeste há 20 vagas para auxiliar de linha de produção, que não exige experiência, basta ter o ensino fundamental incompleto. O salário oferecido é R$ 1.200 acrescidos de ticket alimentação, assistência médica e auxílio creche.

Em Sonora são 132 vagas para operador de máquina agrícola, que não exige experiência, o salário é de R$ 1.498,75, acrescidos de assistências médica e odontológica e seguro de vida.

No município de Eldorado há 40 vagas para auxiliar de linha de produção, que não exige experiência e escolaridade, o salário não foi informado.

Em Costa Rica são oferecidas 8 vagas para soldador, que não exige experiência, mas é necessário ter o ensino fundamental completo. O salário ofertado é de R$ 1.450,00.

Os interessados devem procurar a “Casa do Trabalhador” em seu município, com CPF, RG e Carteira de Trabalho. Mais informações no site.

Magna Melo – Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab)

Foto: Edemir Rodrigues

