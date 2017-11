Intercâmbio na Coreia do Sul fica em alta com K-Pop

Segundo o Centro Cultural Coreano, isso gerou maior procura por aulas do idioma - Divulgação

Já pensou em estudar coreano e optar pelo intercâmbio em Seoul? Apesar do imenso choque cultural de uma experiência como essa, a cidade cheia de contrastes promete trazer momentos inesquecíveis.

A World Study é uma das poucas agências que oferecem intercâmbio para a Coreia do Sul. E o destino é o favorito dos apreciadores do mundo "K-pop" (música pop coreana ou música popular coreana), que explodiu mundialmente com "Gangnam Style" em 2012.

Segundo o Centro Cultural Coreano, isso gerou maior procura por aulas do idioma. Paulo Bello, franqueado de uma das unidades da World Study, encontrou uma influenciadora digital do segmento chamada Thais Midori (instagram) e fez o convite para um intercâmbio na Coréia do Sul durante 4 semanas. Após o fechamento dessa viagem, a World Study recebeu mais de 3 mil contatos interessados em realizar a viagem junto á influenciadora. Unidades espalhadas pelo país inteiro, passaram a negociar as viagens.

Por que Coreia do Sul?

Templos budistas, palácios centenários e edifícios modernos convivem harmonicamente em Seoul. Por sediar as próximas Olimpíadas de Inverno, o destino está em alta. E uma boa opção são os cursos de línguas na cidade. A escola fica em Gangnam (que em coreano significa, "ao sul do rio"; no caso, o rio Han, que divide a cidade). Estudar coreano em Seoul é aproveitar a folga para conhecer o COEX. De longe, o maior centro de entretenimento de Gangnam. Ali se misturam arranha-céus modernos, restaurantes, espaços para eventos, teatros e até um centro de compras, o Hyundai Mall, o maior shopping center do país.