Integração entre unidades leva corte de cabelo gratuito a alunos do Senac Zahran

Os serviços de beleza destinados ao público masculino ganham destaque, especialmente no que se refere à barba e ao cabelo, já demonstrando um potencial de consumo semelhante ao das mulheres - Foto: Divulgação

Com o objetivo de integrar as unidades do Senac, alunos do curso de Barbeiro da unidade Campo Grande realizaram nessa terça-feira (12) uma ação de corte de cabelo e design de barba para alunos de Aprendizagem da unidade Zahran. A ação também será realizada na sexta-feira, dia 15 de março, e deve atender cerca de 100 alunos de 22 turmas.

Além de aproximar os alunos, o objetivo também é estimular a prática do curso, explica o docente Marcos Soares Baliero. "É uma oportunidade para os alunos aliarem o conhecimento teórico, aprendido em sala de aula, com o prático. Como é um curso mais prático, eles saem totalmente preparados para o mercado de trabalho. É uma área em constante crescimento e percebemos um aumento na procura pelo curso", explica. O curso, de 172 horas/aula, teve início em janeiro e termina dia 25 de março.

Para o aluno Herbert de Araújo Heimbach, a importância da prática supervisionada é poder tirar as dúvidas que surgem diante das situações reais. "Com o aprendizado das técnicas em sala de aula, colocar em prática, em situações como esta, ajuda bastante a superar a ansiedade, o nervosismo e tirar dúvidas diante dos diferentes tipos de cabelos e cortes", afirma.

Os serviços de beleza destinados ao público masculino ganham destaque, especialmente no que se refere à barba e ao cabelo, já demonstrando um potencial de consumo semelhante ao das mulheres. O curso ensina a reconstruir, alterar estrutura e cor, modelagem e corte de cabelos, barba e bigode aliados a técnicas de visagismo.

O profissional qualificado pelo Senac tem como marcas formativas o domínio técnico-científico, visão crítica, atitude empreendedora, sustentável e colaborativa, com foco em resultados. Essa perspectiva propicia o comprometimento do aluno com a qualidade do trabalho, o desenvolvimento de uma visão ampla e consciente sobre sua atuação profissional e sua capacidade de transformação da sociedade.