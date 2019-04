Instituto TIM abre inscrições para programa de empreendedorismo universitário

Os grupos podem ter até quatro integrantes, todos em curso e com pelo menos um dos membros na fase final, fazendo o TCC - Foto: Ilustração

Uma boa oportunidade para os universitários de Mato Grosso do Sul. Já iniciaram as inscrições para poder se inscrever na quinta edição do Academic Working Capital (AWC), iniciativa do Instituto TIM que oferece apoio financeiro, técnico e de negócios para estudantes com objetivo de transformar seus trabalhos de conclusão de curso – os famosos TCCs - em startups de base tecnológica. Podem se inscrever estudantes do ensino superior de qualquer área da graduação, com projetos voltados para soluções tecnológicas ou de inovação.



Os grupos podem ter até quatro integrantes, todos em curso e com pelo menos um dos membros na fase final, fazendo o TCC. As inscrições estão abertas até o dia 22 de abril no site awc.institutotim.org.br/inscreva-se/. Em quatro anos, o AWC já apoiou o desenvolvimento de mais de 100 projetos inovadores. Na edição de 2018, três trabalhos foram selecionados para participar da HackBrazil, competição que premia ideias inovadoras em disputa realizada na Brazil Conference at Harvard & MIT, evento anual realizado em Boston (EUA).