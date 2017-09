Instituto Natura promove ação que vai distribuir livros infantis para escolas de todo o Brasil

Professores cadastrados no Portal TRILHAS, iniciativa do Instituto Natura que apoia o trabalho de profissionais alfabetizadores, têm a chance de aumentar o acervo da biblioteca das escolas onde trabalham: o TRILHAS iniciou a distribuição de 10 livros literários de qualidade, voltados às crianças em fase de alfabetização, a docentes que indicarem um mínimo de cinco professores para o EAD do projeto. Os professores indicados devem atuar com alunos de quatro a oito anos de idade. Os livros serão liberados para envio aos docentes quando cinco dos indicados terminarem as primeiras 15 horas da formação a distância do TRILHAS, cujo prazo máximo para conclusão é 31 de outubro.

O EAD do TRILHAS é gratuito e traz atividades sobre leitura, escrita e oralidade para que os participantes aprofundem seus conhecimentos e aprimorarem o trabalho em sala de aula, contribuindo com a alfabetização das crianças até os oito anos de idade, como indica o Ministério da Educação (MEC).

A indicação dos participantes pode ser realizada por qualquer educador cadastrado no portal TRILHAS, pelo site: https://www.portaltrilhas.org.br/professoramigo. Neste link também estão detalhadas as regras de participação.

“O objetivo dessa ação é disseminar o TRILHAS para mais professores, colocando-os em contato com os conteúdos e com a formação do projeto, além de levar mais livros de qualidade aos alunos, possibilitando que mais crianças sejam inseridas no universo letrado”, conta a coordenadora do projeto TRILHAS, Joanna Gayotto.

Títulos como “A Casa Sonolenta”, “Quem Canta seus Males Espanta”, “A Flauta do Tatu” e “O Bicho Folharal” estão entre os que serão distribuídas.

Veja Também

Comentários