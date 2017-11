Instituto Mirim sedia no próximo domingo mais um Aulão com foco no Enem

As aulas trazem diversas dicas de português - Arquivo

O professor de português do Instituto Mirim de Campo Grande, Cleodomiro, está organizando uma ‘Aulão Solidário’ com foco em concursos e no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A primeira aula aconteceu no domingo (29) e as próximas serão nos dias 5 e 12 de novembro.

As aulas, que trazem diversas dicas de português, baseadas em provas do Enem, da Fapec e Fapems, estão sendo organizadas com apoio do Instituto Mirim de Campo Grande e do Fundo Municipal de Apoio à Comunidade.

Para participar basta levar uma pequena colaboração de 5 quilos de alimentos não perecíveis, por evento. Os alimentos serão doados a projetos sociais que recebem apoio do FAC.

As próximas aulas acontecem nos domingos 5 e 12 de novembro, a partir das 8 horas, na sede do IMCG, situado à Avenida Fábio Zahran, 600, Centro. Mais informações 67 99200-3422.