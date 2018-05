Instituto Mirim promove Encontro de Convivência Familiar

O prefeito Marquinhos Trad participou das atividades distribuindo brindes aos alunos e destacou a importância da entidade para a sociedade campo-grandense. - Divulgação

Aprendizagem, convivência, qualificação e inclusão social essas são as principais atividades do Instituto Mirim de Campo Grande e para comemorar essas qualificações os familiares e dos alunos participaram do Encontro de Convivência Familiar, realizado na quadra esportiva da entidade, nesta sexta-feira (11).

O prefeito Marquinhos Trad participou das atividades distribuindo brindes aos alunos e destacou a importância da entidade para a sociedade campo-grandense. “O Instituto Mirim existe para dar oportunidade aos jovens e colocá-los no mercado de trabalho. Atividades culturais e esportivas como estas mostra que todos nós somos iguais”.

A diretora-presidente do IMCG, Claudia Carneiro, explica o objetivo do Encontro de Convivência Familiar. “Este é um dia para os pais dos alunos conhecerem a instituição e usufruir dos serviços como emissão de carteira de trabalho, aferição de pressão arterial e serviços sociais. Estamos satisfeitas com o evento e com o apoio dos colaboradores que foram mais de 200 no dia de hoje”, completa Claudia.

Roberta Queiroz destacou o apoio da Prefeitura de Campo Grande para a realização do evento. “Para ajudar os pais dos alunos promovemos a primeira feira solidária com os trabalhos produzidos por eles. Nesta feira são comercializados produtos feitos pelos pais que foram qualificados por meio de cursos para melhorar a renda familiar sem sair de casa”, comenta Roberta.

Luciana de Souza, mãe do aluno Gilmar de Souz,a aproveitou o evento para fazer o corte de cabelo. “Já que tem o corte de cabelo, a gente não pode perder a oportunidade de fazer o corte e passar o dia das mães com um visual diferente”.

Também não faltou a entrega de brinquedos para os mais necessitados. Micheli Cristiane Mirtes fez a entrega dos brindes. “Eles podem entrar na sala e fazer a escolha do presente. Tudo foi feito para eles com muito carinho”, comentou Micheli.