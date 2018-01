Instituto de gastronomia leva folião gourmet para desfilar na avenida

Paulo Machado e o premiado intérprete de samba enredo Ito Melodia - Divulgação

Você sabia que neste ano vai ter chef no samba? O tema do Carnaval da escola União da Ilha do Governador (@uniaodailha), no Rio de Janeiro, vai ser Brasil Bom de Boca.

Flávia Quaresma, VP do Instituto Brasil

A convite da chef @flavinhaquaresma (na foto, entre duas alegorias), vice-presidente do Instituto Brasil a Gosto, vários nomes da gastronomia estarão na avenida, inclusive nossa presidente, @analuizatrajano. E você pode se juntar a elas.

O Instituto Brasil a Gosto vai presentear um seguidor com uma fantasia para entrar na passarela. Quer participar? Veja as regras no brasilagosto.com.br, poste no seu Instagram e envie para o email eventos@brasilagosto.com.br uma foto original de receita que mostre como a cozinha brasileira está presente no seu cotidiano. Inclua as hashtags #pelacozinhabrasileira e #InstitutoBrasilaGostoNoSamba

O resultado sairá no dia 1/2.