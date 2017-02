Instituto da UFMS oferece aulas de química para estudantes da rede pública

Será realizado no Instituto de Química da UFMS (INQUI) entre os dias 13 a 24 de fevereiro de 2017 a 1ª Escola de Verão de Química para o Ensino Fundamental, Médio e Técnico. O Projeto de Extensão está sendo coordenado pelos professores Ivo Leite Filho e Daniele Correia e consiste em aulas experimentais na Educação básica, visando o enriquecimento dentro da área de ciência e tecnologia. O Projeto ESCOLA DE VERÃO DE QUÍMICA visa fortalecer a parceria entre a FUNDECT, UFMS, UEMS, IFMS e as Escolas de Educação Básica no sistema público e particulares de Educação atingindo principalmente estudantes de Mato Grosso do Sul interessados em questões da ciência, tecnologia e sociedade.

O Projeto prevê a utilização de espaços no INQUI e outros espaços científicos da UFMS que promovam a divulgação da importância científica da UFMS. E essa ação objetiva a inclusão dos professores e estudantes da Educação Básica, buscando elevar o interesse participativo desses alunos com relação à produção científica. Outro aspecto deverá ser a formação de estudantes das Escolas Estaduais que disponham dos laboratórios de base científica nas Escolas Estaduais para atuarem como possíveis monitores e incentivadores do uso de aulas experimentais nestas escolas.

Já recebemos até o presente mais de 149 alunos inscritos, na faixa etária de 15 a 18 anos, de diversas escolas e cidades. Com a presença destes estudantes durante os dias 13 a 24 de fevereiro de 2017, os ministrantes dos cursos (10h) que serão graduandos de licenciaturas do 4º e 5º ano, também pretendem incentivar e trocar experiências entre as escolas, instituições envolvidas para desenhar a melhor forma e estratégias de incentivo aos jovens que gostam ou se interessam pela ciência e tecnologia.

Serão oferecidos 18 minicursos relacionadas com temas de Química, com os seguintes temas

1) A química da água

2) Química dos alimentos

3) Ácidos e Bases

4) Investigação Criminal

5) Eletrofloculação

6) Terra, Planeta... água? Tratamento de água e consumo consciente.

7) Perfumes uma Química Inesquecível.

8) Super trunfo da tabela periódica

9) Química dos cheiros

10) Produção de Biodiesel

11) Reações E Nosso Dia a dia

12) A Química luminosa

13) Química tem cheiro de que?

14) Como Tudo começou? Robert Boyle e uma breve história da Química

15) O Universo das Partículas Gasosas

16) Chuva Ácida

17) Açúcar, Tempero e tudo o que há de bom

18) Mistura de substâncias: Separar é preciso

E 13 visitas técnicas aos laboratórios de pesquisas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.Teremos grupos, laboratórios, alunos do programa de Mestrado e Doutorado nas seguintes modalidades:

(LABORATÓRIO ANATOMIA) O cérebro do adolescente: limitações e oportunidades

(LABORATÓRIO DE BIOQUÍMICA): Setor de Bioquímica e as Linhas de Pesquisas

(LP5-LABORATÓRIO MATERIAIS ELETROCATALÍTICOS )(área de Eletroquímica)

(LABORATÓRIO QUÍMICA DAS PLANTAS-PRONABIO)

(LP6) Complexos Metalicos-Metalofármacos: Aplicações na medicina e materiais luminescentes

JOGOS E DESAFIOS DA MATEMÁTICA

LABORATÓRIO HIDROLOGIA, EROSÃO E SEDIMENTOS

(LP6) Fotoquímica e Eletroquímica Aplicada: tratamento de efluentes/água por Processos Oxidativos.

Show da Química e Master Chef

Veja Também

Comentários