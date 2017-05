Instituições de ensino têm até dia 19 para aderir ao Sisu do segundo semestre

Instituições de ensino superior têm até o dia 19 de maio para aderir ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As instituições devem acessar o sistema do Sisu pelo endereço sisugestao.mec.gov.br. O prazo começou hoje (9).

O Sisu seleciona estudantes para vagas no ensino superior público pela nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A adesão é para o segundo processo seletivo de 2017 e serão utilizadas as notas do Enem do ano passado.

O Ministério da Educação (MEC) ainda não divulgou a data de início das inscrições dos estudantes para o processo seletivo. Nos anos anteriores, isso foi feito entre o final de maio e início de junho.

Ao aderir o Sisu, entre outras informações, as instituições devem oferecer a relação dos cursos e turnos, com os respectivos semestres de ingresso, e o número de vagas – incluindo, se necessário, as reservadas exclusivamente para os indígenas. O termo também deverá conter os pesos e as notas mínimas para cada prova do Enem, além dos documentos necessários à matrícula dos selecionados.

Não poderão ser oferecidas, via Sisu, vagas em cursos que exijam teste de habilidade específica e, ainda, na modalidade de ensino a distância.

Ao todo, mais de 6,1 milhões fizeram o Enem em 2016. A primeira edição do Sisu de 2017 ofertou mais de 238 mil vagas em 131 instituições públicas, entre universidades federais e estaduais, institutos federais e instituições estaduais.

Veja Também

Comentários