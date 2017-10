Instituição que cuida de crianças com HIV-Aids completa 21 anos com novo nome

No Lar dos Sonhos Positivos, 42 crianças de zero a 12 anos, de ambos os sexos, e seus familiares recebem apoio e atendimento integral, nas áreas de assistência social, saúde e educação, de forma gratuita. - Divulgação

São 21 anos dedicados a crianças e adolescentes soropositivos ou que convivem com pessoas que possuem HIV-Aids. Conhecida como AFRANGEL, a instituição que garante a defesa e garantia de direito através do acompanhamento médico, informação e dignidade a mais de 40 famílias inicia uma nova fase com um novo nome: agora se chama “Lar dos Sonhos Positivos”.

Fundada em 1996 por um Grupo da Renovação Carismática, a instituição está sob administração da Associação Franciscanas Angelinas (AFRANGEL) desde 1999.

“Esse projeto com as crianças e adolescentes que vivem ou convivem com HIV-Aids é só um dos trabalhos da obra das Irmãs Franciscanas Angelinas, por isso, sentimos a necessidade da instituição ter um nome só dela, algo que transmitisse de forma fiel e lúdica sua razão de existir. O nosso trabalho continua o mesmo, só que ainda mais humanizado e acolhedor e contamos com a ajuda da comunidade para continuar nossas atividades”, explica Irmã Marisa, vice-presidente da instituição.

No Lar dos Sonhos Positivos, 42 crianças de zero a 12 anos, de ambos os sexos, e seus familiares recebem apoio e atendimento integral, nas áreas de assistência social, saúde e educação, de forma gratuita.

Uma equipe multidisciplinar formada por assistentes sociais, psicólogas, nutricionistas, fisioterapeuta, educadoras sócias, entre outros profissionais, garante que cada criança atendida leve uma vida saudável e tenha a esperança de uma vida cheia de possibilidades.

Localizada no Jardim Seminário, em Campo Grande, a instituição é a única em todo o Mato Grosso do Sul a oferecer esse tipo de apoio às famílias com casos de HIV-Aids. A maioria das crianças é encaminhada pelo hospital onde nasceram, mas há também quem procure a instituição diretamente e por conta própria. Todos são recebidos e atendidos.

Mês das Crianças

O mês das crianças tem tido uma programação especial na instituição com vários passeios. No sábado (21), a partir das 14h, os parceiros e padrinhos da instituição realizarão uma grande festa para as crianças com direito a piscina de bolinhas, cama elástica, brincadeiras, comidas e bebidas, além de presentes. Já no dia 23/10 (segunda-feira) será realizada uma celebração eucarística a partir das 15h.

Serviço

A sede do Lar dos Sonhos Positivos fica localizada na rua do Seminário, nº 2170, Jardim Seminário em Campo Grande. O horário de atendimento é das 8h às 17h e o telefone para contato é o (67) 3365-0590. A instituição é filantrópica e não tem fins lucrativos, por isso, todas suas atividades são mantidas por meio de doações. Quem tiver interesse em ajudar, os dados bancários são: Banco do Brasil Agência 5783-5 e CC 122195-7 ou pela Caixa Econômica Agência 1464 e CC 298003-8.

Gestantes

Dados da SES (Secretaria de Estado de Saúde) apontam que, de 2010 a 2016, Mato Grosso do Sul registrou 512 casos de gestantes infectadas com o vírus HIV. Em 2010, foram 68 ocorrências e, em 2016, 59, uma redução de quase 13%.