Instabilidade climática intensifica em 99% as quedas de árvores no Estado e exige cuidados

A meteorologia indica chuvarada para os próximos dias em Mato Grosso do sul, e deve vir acompanhada de rajadas de ventos e descargas atmosféricas intensas. O cenário é atípico para o período, considerado 'seco'. Entretanto, o combo vento e chuva, que chegou essa semana no estado pede atenção redobrada, pois é causa de 99% das quedas de árvores, ocasionando problemas na rede elétrica e até acidentes.

Dados da Energisa revelam que nos primeiros cinco meses do ano, 599 árvores caíram no estado devido aos ventos intensos, e causaram prejuízos. Entretanto, o números demonstram uma redução em 20%, se comparado ao mesmo período do ano passado, que foi de 626 quedas. A redução na estatística se deve principalmente pelo trabalho de manutenção preventiva desenvolvido pela Energisa.

“Dividimos o ano em dois períodos, o de ‘chuvas’ que vai de setembro à março e o de ‘seca’ que compreende os meses de abril à setembro. Nessa época, que reforçamos o plano de poda anual realizado por 38 equipes especializadas, pois além dos ventos fortes, o contato da copa das árvores nos fios energizados é um dos principais fatores das quedas e possíveis problemas na rede elétrica”, explica Alécio Almeida Leite, coordenador do Departamento de Construção e Manutenção da Distribuição (DCMD).

Os indicativos demonstram que houve aumento em 25% das podas realizadas em 2020, em relação ao mesmo período de 2019. “Intensificamos os trabalhos, e hoje registramos uma média mensal de 7.500 podas - um trabalho especializado e que busca evitar que os galhos alcancem à rede elétrica, eliminando de vez todo o emaranhado de folhas e galhos enroscados nos fios, que rompem os cabos da rede elétrica”, conclui.

Monitoramento em Tempo Real

Há um ano a concessionária passou a usar uma ferramenta que foi desenvolvida em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), capaz de prever com bastante antecedência, a chegada de tempestades. “A partir desse monitoramento temos maior assertividade com a logística de equipes, conseguindo realizar a mobilização e reparos em menor tempo, garantindo um melhor atendimento ao nosso cliente", explica Fernando Espindula Corradi, Gerente de Operação da concessionária.

A plataforma de monitoramento, atua de forma preventiva com objetivo de evitar danos à rede de distribuição e principalmente à população. “Com esse recurso, é possível identificar qual região será atingida por eventos naturais, e diante da informação privilegiada, podemos colocar as equipes de contingência em ação com mais agilidade antes mesmo da ocorrência”, conclui.

Canais de Atendimento

A concessionária atende 74 cidades do estado, e orienta que jamais deve-se encostar em fios que estejam caídos no chão. A providência é informar imediatamente a concessionária pelo telefone 0800 722 7272 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Para mais informações, a Gisa - assistente virtual da Energisa, disponível 24 horas por dia pelo WhatsApp, oferece aos clientes um canal atendimento de serviços, entre eles: informações sobre a conta de energia, emissão da segunda via, mudança de titularidade, pedido de religação, informar pagamento, verificar histórico de consumo, entre outros serviços. Para entrar em contato com a Gisa, basta adicionar o número 67 99980-0698 e mandar um ‘oi’. Além da Gisa, a Energisa também oferece atendimento pelo site www.energisa.com.br.