Inscritos no Revalida já podem consultar locais e horários das provas

Os locais onde serão realizadas as provas Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituições de Educação Superior Estrangeiras (Revalida) já estão disponíveis para consulta na página do participante, que está no site do exame: http://revalida.inep.gov.br/revalida/inscricao/ . Os inscritos também podem consultar os horários das provas e os atendimentos solicitados.

A primeira etapa do Revalida será aplicada em 24 de setembro, em Rio Branco, Manaus, Salvador, Fortaleza, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo. O exame reconhece os diplomas de médicos que se formaram no exterior e querem atuar no Brasil, e é direcionado aos estrangeiros formados em medicina fora do Brasil e aos brasileiros que se graduaram em outro país e querem exercer a profissão em sua terra natal.

A prova é aplicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e a revalidação é de responsabilidade de instituições de educação superior públicas que aderiram ao exame.

