Inscritos na Fuvest fazem hoje a primeira prova do vestibular da USP

Logo mais, às 13h, começam os testes da primeira fase do vestibular da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) para ingresso na Universidade de São Paulo (USP), um dos mais concorridos do país. Ao todo foram inscritos 137.581 candidatos que farão a prova em 105 locais.

Além da cidade de São Paulo, a disputa ocorre em Barueri/Santana de Parnaíba, Carapicuíba, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Taboão da Serra, Barretos, Botucatu, Bauru, Campinas, Fernandópolis, Franca, Jaú, Jundiaí, Limeira, Lorena, Marília, Mogi Mirim, Piracicaba, Pirassununga, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba e Taubaté.

A prova deve durar 5 horas. Mesmo que os inscritos consigam terminar mais cedo, só poderão deixar a sala a partir das 16h. Eles terão de responder em teste de múltipla escolha 90 questões de biologia, física, geografia, história, inglês, matemática, português e química. O gabarito com o resultado poderá ser conferido a partir das 19h30, no site da Fuvest.

O número de vagas este ano é de 8.402 , sendo 3.416 na área de humanas; 3.026 em ciências exatas e 1.960 em ciências biológicas. A USP oferece 182 cursos de graduação.