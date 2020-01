Inscrições para vestibular 2020 da Faculdade do Senai seguem até 5 de fevereiro

As inscrições são gratuitas - Divulgação

A Faculdade do Senai de Campo Grande encerra, no próximo dia 5 de fevereiro, as inscrições do Vestibular 2020 para preencher 120 vagas nos cursos superiores de Tecnologia em Automação Industrial, Tecnologia em Processos Gerenciais e Tecnologia em Logística. Do total de 120 vagas, são 40 vagas para cada um dos três cursos superiores, sendo todos são oferecidos no período noturno.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.meufuturoagora.com.br ou diretamente na secretaria da unidade, que está localizada na Rua Engenheiro Roberto Mange, 190, Bairro Amambaí, em Campo Grande (MS). Conforme o diretor-regional do Senai, Rodolpho Caesar Mangialardo, as ofertas na área de educação de nível superior estão sempre alinhadas com as demandas da indústria de Mato Grosso do Sul.

“O Senai tem expertise de 70 anos na qualificação de profissionais para fortalecer a indústria de Mato Grosso do Sul, com docentes altamente qualificados e uma excelente estrutura, com laboratórios e equipamentos modernos para aulas práticas”, afirmou Rodolpho Mangialardo.

As provas serão realizadas conforme agendamento, de quarta à sexta-feira, das 8 às 11 horas, das 13 às 16 horas e das 19 às 22 horas, e aos sábados, das 13 às 16 horas. O resultado poderá ser obtido no dia seguinte à realização da prova diretamente na secretaria acadêmica da Faculdade e as aulas terão início no dia 17 de fevereiro.

Para fazer a prova, o candidato deverá levar, no dia do processo seletivo, um quilo de alimento não perecível e apresentar o comprovante de inscrição, documento oficial de identidade com foto, caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha. Além disso, o candidato que estiver cursando as 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio ou equivalente somente poderá se inscrever na condição de “treineiro”. Os candidatos portadores de diploma de curso superior ou que tenham nota do Enem igual ou superior a 450 pontos obtidas nas edições realizadas após 2015 não precisam participar do processo seletivo e podem efetuar a matrícula de forma direta.

Os documentos necessários para a matrícula são: certidão de nascimento ou casamento (original + duas cópias), carteira de identidade (original + duas cópias), título de eleitor (original + duas cópias), CPF (original + duas cópias), histórico escolar do Ensino Médio (original + duas cópias), certificado de reservista ou prova de que está em dia com as obrigações militares (somente para candidatos do sexo masculino e com mais de 18 anos), comprovante de residência atualizado (original + uma cópia) e uma foto 3x4 colorida, frontal e recente.

Serviço – Mais informações pelo telefone 0800 7070 745