Inscrições para Vale Universidade Indígena começam dia 24 de abril

Começam no dia 24 de abril as inscrições para o Programa Vale Universidade Indígena 2017, em Mato Grosso do Sul. Os interessados têm até às 16h (de MS) do dia 8 de maio para tentar a bolsa de estudo. O edital foi publicado na edição desta quinta-feira (30).



De acordo com o edital, as inscrições devem ser feitas pela internet. Para concorrer à bolsa de estudo o candidato tem que comprovar que é índio e ter renda familiar máxima de três salários mínimos.

O candidato não pode ter diploma de curso superior e nem ter reprovado. É obrigatório ter frequência mínima de 80% nas aulas. A relação dos pré-selecionados será divulgada dia 11 de maio.

