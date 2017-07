Inscrições para seleção de voluntários a programa de alfabetização estão abertas em Campo Grande

A secretaria municipal de Educação de Campo Grande abriu inscrições para a seleção de voluntários para aturarem, por tempo determinado, como alfabetizadores, coordenadores de turmas e tradutores-intérpretes da língua brasileira de sinais no programa Brasil Alfabetizado 2017.

Os voluntários vão trabalhar 10 horas por semana e receber uma bolsa-benefício que varia de R$ 400 a R$ 800, dependendo da quantidade e local das turmas que serão atendidas. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 4 de agosto.

Os interessados podem fazer a inscrição na secretaria municipal de Educação, na rua Onicieto Severo Monteiro, 460, na vila Margarida, em dois períodos, das 7h30 às 11h e das 13h às 17h30 (de MS), mediante a entrega de formulário, currículo e cópias de documentos.

O processo seletivo será feito em três etapas: inscrição, entrevista e avaliação do currículo. No caso dos alfabetizadores, o edital exige que o candidato seja preferencialmente professor da rede pública de ensino, tenha, no mínimo, certificado de conclusão de nível médio e que seja capaz de desempenhar todas as atividades previstas no Manual de Gestão Operacional.

A atividade voluntária será pelo período de oito meses. Para conferir a íntegra do edital clique aqui!

