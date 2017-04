Inscrições para qualificação a distância do IFMS terminam quinta-feira

Termina na próxima quinta-feira, 6, o prazo de inscrição em dois processos seletivos para ingresso em cursos de Formação Inicial e Continuada e Qualificação Profissional (FIC) ofertados a distância pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). As aulas terão início neste mês.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela Página do Candidato, na Central de Seleção do IFMS. O endereço é www.ifms.edu.br/centraldeselecao.

Ao todo, são ofertadas 865 vagas. O edital nº 018/2017 oferece 340 vagas para os cursos de Espanhol Básico e Inglês Básico, nos municípios de Água Clara, Aquidauana, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. A oferta é destinada a candidatos que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio.

As outras 525 vagas são ofertadas pelo edital nº 019/2017 para os cursos de Operador de Computador e Vendedor, em Aquidauana, Brasilândia, Coxim, Corumbá, Dourados, Jardim, Nova Andradina, Pedro Gomes, Ponta Porã e Três Lagoas. O requisito é ter o ensino fundamental completo.

Os editais trazem informações sobre o número de vagas ofertadas em cada curso, local e turno, além dos dias em que serão realizados os encontros presenciais.

Cronograma – A previsão é que as inscrições homologadas sejam publicadas na Central de Seleção no dia 7 de abril, e a lista final de inscritos no dia 13.

As vagas disponíveis nos cursos serão preenchidas por ordem de chegada ao local da matrícula, agendada para os dias 17 e 18 de abril.

Os matriculados deverão comparecer à reunião para sensibilização e repasse de informações sobre o curso, prevista para o dia 24 de abril, nos polos de apoio presencial. A previsão é que as aulas tenham início no mesmo dia.

