Inscrições para o Concurso Internacional de Cartas terminam na próxima semana

Termina no próximo dia 17 de março, o prazo de inscrição para o 46º Concurso Internacional de Redação de Cartas, que é realizado no Brasil pelos Correios e coordenado em todo o mundo pela União Postal Universal (UPU).

O tema escolhido para este ano é “imagine que você é um assessor (a) do secretário-geral da ONU – qual o problema mundial que você o ajudaria a resolver em primeiro lugar e de que forma você o aconselharia para isso?”

O concurso é destinado a estudantes de até 15 anos, da rede pública e privada. Os vencedores nas etapas regional e nacional e suas respectivas escolas receberão certificados de reconhecimento e prêmios em dinheiro.

Em 2016, mais de 2.600 escolas públicas e particulares, em todo o país, participaram do concurso, que teve 4.419 redações inscritas. A redação campeã foi escolhida por uma comissão julgadora com representantes dos Correios, Unesco no Brasil e Ministério da Educação.

Incentivo - Anualmente a UPU realiza o Concurso Internacional de Redação de Cartas com o objetivo de incentivar crianças e adolescentes a expressarem a criatividade e melhorarem os conhecimentos linguísticos. O Brasil tem tradição no concurso, sendo o segundo mais bem colocado em âmbito internacional, atrás apenas da China. As recentes premiações recebidas pelos estudantes Leonardo Silva, medalha de bronze em 2015, e Laryssa Pinto, menção honrosa na edição do ano passado, comprovam o bom desempenho brasileiro.

