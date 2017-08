Inscrições para exame de revalidação de diplomas médicos terminam amanhã

As inscrições para o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituições de Educação Superior Estrangeira (Revalida) terminam nesta sexta-feira (4). A prova é o instrumento para que estrangeiros formados em medicina fora do Brasil e brasileiros que se graduaram em outro país possam exercer a profissão em território nacional.

Para participar do exame, é preciso ser brasileiro ou estrangeiro em situação legal de residência no Brasil e ter diploma médico expedido por instituição de educação superior estrangeira reconhecida no país de origem pelo seu Ministério da Educação ou órgão equivalente e autenticado pela autoridade consular brasileira.

O participante precisa ter Cadastro de Pessoa Física (CPF) e diploma digitalizado para concluir a inscrição. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão responsável pelo exame, não aceita declarações de conclusão do curso e documentos similares em substituição ao diploma.

A inscrição só é concluída após o pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) no valor de R$ 150, gerada ao final da inscrição, e a homologação da cópia do diploma pelo Inep. A página do Revalida 2017 contém mais informações, como cronograma, horário das provas e dicas.

Etapas

O Revalida é dividido em duas etapas eliminatórias: prova escrita e avaliação de habilidades clínicas. A primeira etapa do exame será aplicada em 24 de setembro. Os participantes aprovados deverão confirmar a inscrição para a segunda fase entre 6 e 9 de novembro. Na etapa seguinte, marcada para os dias 10 e 11 de março de 2018, o candidato precisa executar atividades referentes ao exercício da função médica que serão avaliadas por uma banca examinadora. A taxa de inscrição é de R$ 450.

