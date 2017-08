Inscrições para cursos técnicos gratuitos vão até amanhã

Termina amanhã (22) o novo prazo para inscrição no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) – Oferta Voluntária. As inscrições devem ser feitas pela internet, na página do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica.

São oferecidas mais de 500 mil vagas gratuitas, tanto presenciais quanto a distância, em cursos de formação inicial e continuada e cursos técnicos. Podem se candidatar todos os cidadãos brasileiros com mais de 15 anos.

Os cursos, com duração mínima de 160 horas, são oferecidos por instituições privadas de educação profissional e tecnológica, de forma voluntária, e englobam as mais diversas áreas, tanto administrativas como operacionais.

Após efetivar a inscrição online, o candidato deverá validar a matrícula entre os dias 28 de agosto e 22 de setembro, no site da instituição que ofertará o seu curso. As aulas terão início a partir de 28 de agosto.

