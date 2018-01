Inscrições para cursos de graduação do IFMS seguem até sexta-feira

O IFMS também possui uma ação afirmativa de caráter local - Foto: Alexandre Vieira / IFMS

Estão abertas as inscrições para a graduação do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). São mil vagas em 16 opções de cursos gratuitos entre superiores de tecnologia, bacharelados e licenciaturas, nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

O interessado deve se inscrever na Página do Sistema de Seleção Unificada (sisu.mec.gov.br) até a próxima sexta-feira, 26. Podem participar aqueles que prestaram a edição 2017 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que obtiveram nota acima de zero na redação e em todas as áreas do conhecimento.

O resultado do Enem foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na última quinta-feira, 18.



Ações Afirmativas - Metade das vagas ofertadas é reservada aos cotistas, candidatos que cursaram todo o ensino médio na rede pública. Desse total, há cotas aos que comprovarem renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, aos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas, e a pessoas com deficiência.

O IFMS também possui uma ação afirmativa de caráter local. Os candidatos inscritos na ampla concorrência poderão ter um bônus de 20% sobre a nota do Enem.

Nesse caso, o candidato deve residir e ser domiciliado na área de abrangência do campus onde concorre à vaga.

Tanto a opção de cotista como de beneficiário do bônus local deve ser feita no ato da inscrição.

Cronograma - A divulgação da primeira chamada está prevista para 29 de janeiro. Os selecionados deverão fazer a matrícula entre 30 de janeiro e 7 de fevereiro.

Entre os dias 29 de janeiro e 7 de fevereiro, os candidatos não selecionados poderão manifestar interesse em participar da lista de espera via Página do Sisu.

A lista será publicada no dia 8 e a segunda chamada, no dia seguinte. O IFMS realizará uma reunião para manifestação de interesse na vaga e pré-matrícula no dia 15 de fevereiro. A matrícula poderá ser realizada até o dia 16.

Se necessárias, chamadas subsequentes serão divulgadas a partir de 19 de fevereiro.

O cronograma completo e o edital de ofertas das vagas estão disponíveis na Central de Seleção do IFMS. O endereço é www.ifms.edu.br/centraldeselecao.

Graduação no IFMS – Em novembro do ano passado, indicadores do Inep, que avaliam a qualidade da educação superior no país, apontaram o IFMS como a melhor graduação de Mato Grosso do Sul entre as instituições que se caracterizam pela indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão.

Mais informações sobre o ensino superior do IFMS estão disponíveis na página dos Cursos de Graduação (www.ifms.edu.br/cursos/graduacao).