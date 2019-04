Inscrições para cursos de capacitação em Educação a Distância da UEMS vão até sexta-feira

Campo Grande (MS) – A Diretoria de Educação a Distância da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) oferece dois cursos gratuitos de capacitação para a modalidade de Ensino a Distância (EaD). As capacitações são na modalidade EaD e destinadas à comunidade acadêmica da UEMS e à comunidade externa. As inscrições vão até 3 de maio (sexta-feira).

As duas opções de capacitação são: Módulo I – Fundamentos da Educação a Distância; e o Módulo II – Formação: Operacionalização Básica do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Plataforma Moodle. Será fornecido um certificado com as respectivas cargas horárias aos participantes que realizarem todas as atividades solicitadas.

No Módulo I “Fundamentos da Educação a Distância” serão apresentados os aspectos sociais, culturais e históricos que estão presentes na Educação a Distância, enquanto modalidade de ensino; as diferentes ferramentas e formas de ensino-aprendizagem, mediadas pelas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Com carga horária de 30 h. Para fazer a inscrição preencha o seguinte formulário de inscrição.

Já o Módulo II “Formação: Operacionalização Básica do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Plataforma Moodle” tem como pré-requisito o interessado ter feito o Módulo I com aprovação. Neste curso serão apresentadas as noções básicas de como editar uma sala virtual no ambiente Moodle, bem como a inserção e edição de suas principais ferramentas. Com carga horária de 40h. Para fazer a inscrição preencha este formulário de inscrição .

Saiba mais no site da Uems.

Eduarda Rosa – Assessoria de Comunicação Social UEMS.