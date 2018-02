Inscrições para curso de mestrado gratuito terminam no dia 4

As inscrições encerram dia 4 - Arquivo

Termina no dia 4 de março o prazo para inscrições no exame nacional de acesso ao mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica. O curso é oferecido por 36 instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, incluindo o o IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul). São oferecidas 820 vagas. O mestrado é gratuito.

No caso IFMS, o mestrado será ofertado pelo Campus Campo Grande. São 24 vagas, sendo que metade é reservada a servidores da instituição. Os outros 50% são destinados ao público externo. O Instituto informou que, para participar, basta o interessado ter diploma de curso superior ou declaração de conclusão de curso superior.

Durante a inscrição, no preenchimento do formulário, o candidato deve informar a formação acadêmica e atuação profissional, além de selecionar a instituição na qual pretende cursar o mestrado. Deve indicar ainda se vai concorrer às vagas para servidores, na ampla concorrência ou como cotista.

Todas as informações estão no edital 01/2018 que pode ser conferido no endereço eletrônico http://profept.ifes.edu.br/images/stories/ProfEPT/Turma_2018/Edital/Edital_2018_final.pdf