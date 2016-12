Inscrições para concurso de servidores do TRT terminam nesta segunda-feira

Está aberto o período de inscrições para o Concurso Público para provimento de cargos do Quadro Permanente de Pessoal e formação de cadastro de reserva do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 26 de dezembro de 2016, no site da Fundação Carlos Chagas, executora do certame. A taxa é de R$ 100 para os cargos de nível superior e R$ 80 para os de nível médio. As provas serão realizadas no dia 26 de março de 2017.

Clique aqui para acessar o Edital.

O concurso tem uma vaga para o cargo de Oficial de Justiça e as demais são de cadastro reserva para os cargos de Analista Judiciário - áreas Administrativa, Judiciária, Contabilidade, Biblioteconomia, Engenharia, Medicina, Tecnologia da Informação e Oficial de Justiça - e para Técnico Judiciário - áreas Administrativa, Enfermagem, Tecnologia da Informação e Segurança. A remuneração para os cargos de nível superior é a partir de R$ 10.119,93 e para os de nível médio de R$ 6.167,99.

Pela primeira vez, o TRT/MS destinará 20% das vagas para candidatos negros, em cumprimento à Resolução Nº 203 do Conselho Nacional de Justiça, aprovada no ano passado. Também haverá reserva de 5% das vagas para candidatos com deficiência.

