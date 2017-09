Inscrições para 68 cursos gratuitos em Segurança Pública seguem até sexta-feira

Campo Grande (MS) – As inscrições para os cursos do ciclo 41 da Rede de Ensino a Distância da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Rede EAD-Senasp), seguem até o dia 29 de setembro. Ao todo são 68 cursos oferecidos pela Senasp e realizados em Mato Grosso do Sul por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), via Coordenadoria de Ensino a Distância.

A Sejusp por meio de acordo de cooperação com a Rede EAD da Senasp viabiliza o acesso gratuito à capacitação continuada, integrada e qualificada aos profissionais da segurança pública de todo o Estado, superando com isso as barreiras da distância, fazendo com que o servidor possa fazer o curso sem sair de casa.

De acordo com o coordenador de Ensino a Distância da Sejusp, Célio Ramos Barbosa, os condutores de veículos das instituições ligadas à segurança pública devem ficar atentos, em relação às mudanças do Código de Trânsito Brasileiro, que exige o Curso de Condutores de Veículo de Emergência (CVE) e, nessa esteira, a Resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) nº 653 de 10 de janeiro de 2017 concedeu o prazo até 31 de dezembro deste ano para que todos os motoristas realizem o referido curso.

“É importante destacar que alunos novos só podem se inscrever em um curso, e os já cadastrados no sistema EAD, que não estejam bloqueados por evasão, poderão solicitar inscrição em até dois cursos”, explicou o coordenador.

As inscrições devem ser feitas pelo site, a exceção é quanto ao curso de Condutores de Veículo de Emergência (CVE) que deve ser realizada pelo servidor junto a sua unidade, que encaminhará a demanda à Rede EAD/Sejusp.

Já as aulas ocorrerão no período de 13 de outubro a 1º de dezembro e são totalmente online.

Cursos EAD Senasp

O objetivo da escola virtual da Senasp é viabilizar o acesso à capacitação continuada dos profissionais da segurança pública de todo o país, independentemente das limitações geográficas e levando em consideração as peculiaridades de cada uma das instituições locais.

O método de ensino a distância adotado pelo Ministério da Justiça permite a redução de custos e amplia a quantidade de estados contemplados. Somente dessa maneira os profissionais da segurança pública de qualquer estado podem otimizar o seu tempo para realizar o curso com tranquilidade.

Regiane Ribeiro – Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp)

Foto: João Garrigó

