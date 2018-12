Inscrições para 1.596 vagas em cursos do IFMS terminam em 11 de janeiro

Os cursos serão oferecidos em Água Clara, Aquidauana, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Pedro Gomes, Ponta Porã e Três Lagoas. - Divulgação

Terminam dia 11 de janeiro as inscrições para cursos gratuitos de Formação Inicial e Continuada (FIC) e Qualificação Profissional do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Ao todo, são oferecidas 1.596 vagas, dentre as quais 1.205 em cursos à distância e 391 na modalidade presencial.

Para concorrer a uma vaga, o candidato deve ter a escolaridade ou a idade mínima exigida para o curso pretendido, de acordo com o anexo II do edital de abertura. As regras do processo seletivo estão disponíveis no edital nº 087/2218, publicado na Central de Seleção do IFMS.

Os cursos serão oferecidos em Água Clara, Aquidauana, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Pedro Gomes, Ponta Porã e Três Lagoas.

Os candidatos que não têm acesso à internet poderão fazer a inscrição nos endereços e horários informados no anexo III do edital de abertura, de segunda a sexta-feira, exceto recessos e feriados. Ao preencher a inscrição, o candidato deverá informar o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) em seu nome.

Os cursos de qualificação profissional oferecidos pelo IFMS conduzem o estudante à capacitação, ao aperfeiçoamento, à especialização e à atualização profissional, em todos os níveis de escolaridade. No caso dos cursos à distância (semipresenciais), os estudantes selecionados deverão participar de encontros presenciais, de acordo com o disposto no anexo II do edital de abertura.