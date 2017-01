Inscrições no Sisu começam nesta terça-feira; UEMS oferta 2.348 vagas

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) oferta 2.348 vagas em 57 cursos de graduação. As inscrições podem ser realizadas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2017 a partir desta terça-feira (24). O prazo de inscrições vai até sexta-feira (27).

As vagas ofertadas pela UEMS são para 27 Licenciaturas, 28 Bacharelados, além de dois cursos tecnológicos. As oportunidades são para 15 Unidades Universitárias localizadas nas cidades de Amambai, Aquidauana, Campo Grande, Cassilândia, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã.

É importante lembrar que a UEMS reserva 20% de todas as vagas dos cursos de graduação para alunos negros ou pardos que cursaram o Ensino Médio em escolas públicas; e 10% para alunos indígenas que cursaram o Ensino Médio em escolas públicas. A UEMS é a única universidade brasileira que reserva este quantitativo de vagas em todos os cursos de graduação para alunos indígenas.

Saiba como fazer a sua inscrição

O Sisu é o sistema informatizado do Ministério da Educação por meio do qual instituições públicas de educação superior oferecem vagas a estudantes com base nas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O processo ocorre duas vezes por ano e cada candidato pode fazer até duas opções de curso.

Na página do Sisu, é possível acessar a lista dos cursos oferecidos, das instituições participantes e dos municípios que oferecem as vagas.

Para se candidatar, quando o sistema abrir para inscrições, na terça-feira (24), o estudante precisa acessar o mesmo endereço eletrônico, informar o número de inscrição no Enem e escolher, por ordem de preferência, até duas opções de cursos. Essas opções poderão ser modificadas durante todo o período de inscrições.

O candidato que não tiver a senha de acesso poderá solicitá-la por meio do link “esqueci minha senha”, disponível na página do Enem. A inscrição no Sisu é totalmente gratuita e pode ser feita até as 23h59 da sexta-feira (27). Após esse horário, o sistema será fechado para atualização e listagem dos pré-selecionados, definidos a partir das classificações em cada curso, de acordo com as notas obtidas no Enem.

Entenda como funciona a seleção pelo Sisu

Durante o período de inscrições, o Sisu calcula a nota de corte para cada curso com base no número de vagas disponíveis e no total de candidatos inscritos em cada curso, por modalidade de concorrência.

A nota de corte, no entanto, é somente uma referência para auxiliar o candidato no monitoramento da seleção, não garantindo, necessariamente, a vaga desejada. O resultado da chamada regular será divulgado na próxima segunda-feira (30).

Abaixo, confira as vagas ofertadas pela UEMS nas 15 Unidades Universitárias:

Conheça a UEMS

Com 23 anos de história, a UEMS está entre as principais instituições de Ensino Superior na região Centro-Oeste. Com mais de 20 mil profissionais formados ao longo de sua trajetória, a Instituição já consolidou sua participação no desenvolvimento social, econômico cultural e científico de Mato Grosso do Sul.

Concebida com a proposta de levar a educação superior ao interior do Estado, cumpriu com excelência essa missão. A Universidade conta, atualmente, com 66 cursos de graduação, 22 cursos de especialização, 14 mestrados e dois doutorados.

Além disso, considerando apenas as unidades físicas, a UEMS é a Instituição de Ensino Superior mais presente no Estado, com unidades em 15 cidades, além de polos e futuros polos de Educação a Distância em outros dez municípios.

