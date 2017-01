Inscrições em cursos técnicos do IFMS terminam nesta quinta-feira

Termina nesta quinta-feira, 12, o prazo de inscrições em cursos técnicos oferecidos gratuitamente pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). As vagas são para os municípios de Aquidauana, Campo Grande, Nova Andradina e Ponta Porã.

As 280 vagas são para os cursos técnicos subsequentes em Agricultura, Desenho da Construção Civil, Informática, Informática para Internet e Zootecnia, e para o curso técnico integrado em Edificações, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (Proeja).

Para concorrer às vagas do subsequente, o candidato deve ter concluído o ensino médio. No curso do Proeja, é preciso ser maior de 18 anos e ter terminado o ensino fundamental.

As regras do processo seletivo estão dispostas no edital publicado na Central de Seleção. O endereço é www.ifms.edu.br/centraldeselecao.

Os interessados devem se inscrever gratuitamente na Página do Candidato.

Ação afirmativa (cotas) – Metade das vagas é reservada a candidatos que cursaram a escolaridade mínima exigida na rede pública. Também há cotas aos que comprovarem renda familiar bruta mensal per capita de até 1,5 salário mínimo e aos que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas.

A opção por essas vagas deve ser manifestada no ato da inscrição. Posteriormente, uma comissão do IFMS fará a verificação da autodeclaração dos candidatos pretos e pardos com base nas características fenotípicas dos mesmos.

Processo seletivo – A seleção e a classificação dos candidatos inscritos serão feitas por meio de sorteio eletrônico, marcado para 16 de janeiro. O resultado preliminar está previsto para ser divulgado no dia seguinte.

No Campus Campo Grande haverá uma reunião no dia 31 de janeiro, para confirmação de interesse na vaga.

As matrículas em todos os campi onde são ofertadas vagas serão realizadas em fevereiro. O ingresso dos selecionados ocorrerá no primeiro semestre letivo de 2017.

Cursos – Nos subsequentes, o estudante cursa a formação técnica na área escolhida por um período de um ano e meio. O diploma é válido para o exercício profissional.

No Proeja, as disciplinas básicas do ensino médio são ofertadas de maneira articulada às da formação técnica. O curso tem duração de três anos. Ao final, o concluinte poderá ingressar no mercado de trabalho ou no ensino superior.

Vagas

Campus Curso Modalidade Turno Vagas Aquidauana Informática Subsequente Vespertino 40 Desenho da Construção Civil Subsequente Noturno 40 Edificações Proeja Noturno 40 Campo Grande Informática Subsequente Noturno 40 Nova Andradina Zootecnia Subsequente Matutino 40 Ponta Porã Informática para Internet Subsequente Noturno 40 Agricultura Subsequente Noturno 40

Veja Também

Comentários