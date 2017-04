Inscrições do programa Vale Universidade Indígena começa no dia 24 de abril

A Sedhast (Secretaria de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho) divulgou as regras e cronograma para as inscrições do programa "Vale Universidade Indígena", que vai ocorrer do dias 24 de abril. Os interessados devem efetuar sua participação até 8 de maio, por meio do site da secretaria.

Para poder participar do programa, o estudante indígena precisa apresentar documento que comprove sua etnia, assim como estar matriculado em algum curso de graduação presencial, mantidos na UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) e não ter concluído outro curso superior.

Também precisa morar em Mato Grosso do Sul há mais de dois anos, sendo que após participar do programa, precisa ter frequência regular de no mínimo, 80% das disciplinas, em cada ano letivo e também não ser beneficiário de outro tipo de auxílio financeiro, tendo a mesma finalidade. Não poder ainda apresentar registro de reprovação em alguma matéria.

Os selecionados terão que realizar atividades com carga horária de 12 horas semanais, cumprindo 4 (horas) diárias, no período matutino ou vespertino, sendo compatível com seu horário escolar. A relação dos candidatos pré-selecionados deve ser divulgada, a partir do dia 11 de maio.

