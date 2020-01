Inscrições abertas: UEMS oferta 2.163 vagas no Sisu 2020

Campo Grande (MS) – As inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) estão abertas até 26 de janeiro, e neste ano a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) oferta 2.163 vagas distribuídas em 54 cursos, sendo 26 bacharelados, 26 licenciaturas e dois tecnológicos. Para se inscrever, acesse: http://sisu.mec.gov.br/.

Pode realizar a inscrição no Sisu no primeiro semestre de 2020, o estudante que participou do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019, obteve nota na redação diferente de zero e não esteja na situação descrita no item 3 do Edital do Enem 2019

É necessário informar o número de inscrição do Enem 2019 e a senha mais atual cadastrada no Exame Nacional do Ensino Médio.

O candidato selecionado na chamada regular, em 1ª ou 2ª opção, não poderá participar da lista de espera. O candidato não selecionado na chamada regular poderá escolher, para a lista de espera, a 1ª ou 2ª opção informada no período de inscrição.

Cronograma

21/01 a 26/01 – Período de inscrições

Período de inscrições 28/01 – Resultado da chamada regular

Resultado da chamada regular 29/01 a 04/02 – Prazo para participar da Lista de Espera

Prazo para participar da Lista de Espera 07/02 a 30/04 – Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições a partir desta data

Saiba mais sobre os cursos em: http://www.uems.br/graduacao

UEMS

A UEMS está presente em 22 municípios de Mato Grosso do Sul. A Universidade possui 15 unidades e sete polos de Ensino a Distância. Hoje são oferecidos mais de 50 cursos de graduação presencial e na modalidade EaD, além de 22 cursos de Pós-Graduação entre especializações, mestrados e doutorados. A UEMS ainda conta com 11 Centros de Pesquisa, Ensino e Extensão (Cepex), que são referência em diversas áreas na Universidade. A UEMS é a primeira do Brasil garantir a inclusão de indígenas (10% das vagas) em todos os cursos de graduação; e a terceira a adotar cota racial (20% das vagas) no País.

