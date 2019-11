Inscrições abertas para o "Festival de Comunicação 2019: 14º Furacom + 13º Jornalide", evento que traz profissionais atuantes no mercado

O investimento para participar das palestras é de R$ 40,00 para profissionais, e R$ 20,00 para alunos e ex-alunos da Uniderp - Foto: Divulgação

Durante os dias 5, 6 e 7 de novembro acontecerá o "Festival de Comunicação 2019: 14º Furacom + 13º Jornalide", evento que reúne dois dos maiores eventos universitários de comunicação de Mato Grosso do Sul.

Todos os anos o Festival traz à pauta assuntos que acrescentam os ensinamentos da sala de aula, assim como prepara e atualiza os profissionais da área sobre novidades e mudanças no mercado. Neste ano o tema abordado será "Convergência".

O credenciamento acontecerá no dia 5 de novembro (terça-feira), a partir das 18h, em frente ao auditório Professor Plínio Mendes dos Santos, onde acontece o Festival.

Programação

A abertura do evento será no dia 5, terça-feira, às 19h, com atração musical com a dupla Renato Reis e Renan. Logo após, palestra ministrada por Rezende Jr, do estúdio Home Mix. Em seguida, às 20h30, palestra com Daiane Libero, da Tecla Marketing.

Após apresentação musical de Karla Coronel, a jornalista Lucimar Lescano, apresentadora da TV Morena, abre a segunda noite de palestras, no dia 6, às 19h. Às 20h30, Clarianne Guedes, da Clari Guedes Ateliê encerra o ciclo de palestras.

Na quinta-feira, entre 19h e 21h30, acontecem bate-papos sobre os temas: Apresentação de Programas de TV (TV MORENA); Fotografia (FOTÓGRAFOS – Moda, produtos, casamento); Criatividade/Direção de Arte (BEBOP BRANDING); Redação (MV AGENCIA); Performance Digital (MV AGÊNCIA); e Atendimento (BLINK 102).

As inscrições podem ser realizadas na Uniderp – Bloco 5, em:

– Unideias: de segunda a sexta-feira, das 14h30 às 18h; e

– TV Pantanal: de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 19h e das 20h30 às 21h.

O investimento para participar das palestras é de R$ 40,00 para profissionais, e R$ 20,00 para alunos e ex-alunos da Uniderp.

O Festival de Comunicação é organizado pelos Cursos de Publicidade e Propaganda, Jornalismo e Produção Multimídia da Uniderp, sob supervisão das professoras Andreia Chiara, Angélica Sigarini e Sirlene Covre e coordenação geral da professora Raquel Caram.

Mais informações podem ser obtidas na fanpage: facebook.com/festivaldecomunicacao; pelo Instagram: @festivaldecomunicacao; ou no telefone: (67) 3348-8090.