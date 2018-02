Inscrições abertas para evento do Dia da Internet Segura

Durante o encontro, serão lançadas estatísticas da SaferNet elaboradas a partir das denúncias recebidas em 2017 pela Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, especialmente de casos relacionados aos crimes de ódio - Foto: SeguraNet

O Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) e o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), em conjunto com a SaferNet Brasil, promovem na próxima terça-feira (06/02) – Dia Mundial da Internet Segura(Safer Internet Day, SID, na sigla em inglês) – um encontro com especialistas para discutir o uso seguro, ético e responsável da rede. Na ocasião, também serão divulgadas estatísticas sobre denúncias de crimes na Internet, e iniciativas de capacitação de professores e novos recursos educativos voltados para crianças. O encontro tem vagas limitadas e é aberto à participação de todos os interessados, que devem inscrever-se por meio do endereço: http://www.safernet.org.br/site/sid2018/sidhub2018.



O Dia da Internet Segura acontece simultaneamente em mais de 100 países com o intuito de envolver diferentes pessoas e setores em ações de conscientização, orientação, prevenção, autocuidado e promoção do uso seguro e da cidadania on-line. No Brasil, na 10ª Edição já são mais de 50 atividades cadastradas em diversas cidades a partir de mobilização da SaferNet. "Precisamos que desde cedo as crianças e adolescentes saibam que há um bom número de oportunidades ao usar a Internet, mas que certos cuidados precisam ser tomados", enfatiza Demi Getschko, diretor-presidente do NIC.br.



Sob o tema global "Crie, conecte e compartilhe respeito: uma Internet mais positiva começa com você", as discussões terão a presença de especialistas da área jurídica e dos setores governamental, acadêmico, empresarial e terceiro setor. Entre os tópicos em pauta, estão o papel das contra-narrativas ao discurso de ódio na Internet; o engajamento de usuários e o papel do setor privado na promoção da diversidade on-line; as políticas públicas para promoção da cultura de respeito na rede; os novos desafios na mediação e na proteção de crianças e adolescentes (entre eles, a Internet dos Brinquedos e plataformas para crianças); e os desafios atuais e futuros para a Internet no Brasil.



"A partir do tema global do Dia da Internet Segura, é fundamental reunir os diversos atores do ecossistema da Internet em torno do debate sobre como criar um ambiente mais positivo na rede", considera Thiago Tavares, presidente da Safernet e membro do CGI.br.



Novos dados e recursos

Durante o encontro, serão lançadas estatísticas da SaferNet elaboradas a partir das denúncias recebidas em 2017 pela Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, especialmente de casos relacionados aos crimes de ódio.



Representantes do NIC.br e SaferNet também apresentarão os detalhes do curso de formação de professores multiplicadores sobre o uso responsável da rede, assim como novos desafios on-line elaborados pelo NIC.br para o público infantil, em complemento aos Guias educativos já divulgados e disponíveis para download.



Anote na Agenda



Dia da Internet Segura 2018

Data: 06 de fevereiro (terça-feira), a partir das 9h

Local: Auditório Edifício Bolsa de Imóveis

Av. das Nações Unidas, 11541, Mezanino, São Paulo, SP

Inscrições: http://www.safernet.org.br/site/sid2018/sidhub2018

Credenciamento de jornalistas: confirmar presença com Carolina Carvalho no telefone (11) 3027-0226 ou pelo e-mail: ccarvalho@webershandwick.com

Sobre o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR – NIC.br

O Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR — NIC.br (http://www.nic.br/) é uma entidade civil, de direito privado e sem fins de lucro, que além de implementar as decisões e projetos do Comitê Gestor da Internet no Brasil, tem entre suas atribuições: coordenar o registro de nomes de domínio — Registro.br(http://www.registro.br/), estudar, responder e tratar incidentes de segurança no Brasil — CERT.br(http://www.cert.br/), estudar e pesquisar tecnologias de redes e operações — Ceptro.br (http://www.ceptro.br/), produzir indicadores sobre as tecnologias da informação e da comunicação — Cetic.br (http://www.cetic.br/), implementar e operar os Pontos de Troca de Tráfego — IX.br (http://ix.br/), viabilizar a participação da comunidade brasileira no desenvolvimento global da Web e subsidiar a formulação de políticas públicas —Ceweb.br (http://www.ceweb.br), e abrigar o escritório do W3C no Brasil (http://www.w3c.br/).



Sobre o Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.br



O Comitê Gestor da Internet no Brasil, responsável por estabelecer diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e desenvolvimento da Internet no Brasil, coordena e integra todas as iniciativas de serviços Internet no País, promovendo a qualidade técnica, a inovação e a disseminação dos serviços ofertados. Com base nos princípios do multissetorialismo e transparência, o CGI.br representa um modelo de governança da Internet democrático, elogiado internacionalmente, em que todos os setores da sociedade são partícipes de forma equânime de suas decisões. Uma de suas formulações são os 10 Princípios para a Governança e Uso da Internet (http://www.cgi.br/principios). Mais informações em http://www.cgi.br/.



Sobre a SaferNet Brasil



A SaferNet Brasil é a organização não governamental sem fins lucrativos responsável pela Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, (/) operada em parceria com o Ministério Público e Ministério dos Direitos Humanos. Criou e mantém o Helpline.br, Canal de Ajuda que oferece orientações especializadas e gratuitas via e-mail e chat para vítimas de violações de Direitos Humanos on-line . Além de apoiar as autoridades no combate às violações de direitos humanos na rede, a SaferNet trabalha fortemente em educação para boas escolhas online, estimulando o uso responsável, consciente e cidadão da Internet. Produz materiais, realiza cursos e palestras em escolas pública e privadas, desenvolve cartilhas e projetos em parceria com a iniciativa privada, e é a principal fonte da imprensa quando o assunto é equilibrar as preocupações com segurança e liberdade na Internet. A SaferNet é também responsável pela coordenação do Dia Mundial da Internet Segura no Brasil e coopera com as Secretarias de Educação de todo o Brasil para incluir o uso ético, seguro e responsável da rede na agenda das escolas e nas políticas públicas voltadas à inclusão digital no país. Mais informações: http://www.safernet.org.br/.