Inscrições abertas para especialização em Saúde com bolsas remuneradas

Estão abertas as inscrições para o Programa de Residência Multiprofissional Integrada em Saúde, promovido pela Uniderp, Hospital Regional de Mato Grosso do Sul e Fundação Serviços de Saúde do Estado. Com duração de dois anos, a especialização oferece bolsa remunerada de R$ 3.330,43 e segue a modalidade de ensino em serviço na área de concentração intensivismo.

São oferecidas 12 vagas, nas áreas de Análises Clínicas (Biologia, Biomedicina ou Farmácia), Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Serviço Social, com carga horária de 60 horas semanais, seis dias por semana, intercalando sábados e domingos.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.fundatec.org.br, até 17 de outubro. O edital do processo seletivo pode ser conferido no link: http://www.hospitalregional.ms.gov.br/2017/09/29/3945/. O Programa de Residência Multiprofissional Integrada em Saúde terá início em 1° de março. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3378-2909, das 8h às 12h e das 13h às 16h.

SERVIÇO

Inscrições | Programa de Residência Multiprofissional Integrada em Saúde Uniderp/HRMS/ Funsau

Veja Também

Comentários