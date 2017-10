Inscrições abertas para 10ª Jornada de Nutrição

Para participar, é preciso realizar a inscrição antecipada. O investimento é de R$ 50,00 - Divulgação

Estão abertas as inscrições para a 10ª Jornada de Nutrição da Uniderp, que começa nesta segunda e segue até quinta-feira, em Campo Grande. São oito palestras ministradas por especialistas renomados no mercado sul-mato-grossense, que discorrerão sobre plantas alimentícias não convencionais (pancs), suplementos esportivos, alimentação para atividade física, nutrição renal e para pacientes de cirurgia bariátrica, entre outros assuntos. Para participar, é preciso realizar a inscrição pelos telefones (67) 9 9167.8792; 9 9284.4953 ou 9 9246.3196. O investimento é de R$ 50,00.

De acordo com a coordenadora do curso de Nutrição, Danielle Miron, "o ciclo de capacitações é voltado para estudantes, professores, pesquisadores e profissionais do segmento se atualizarem sobre as novidades do mercado, além de se aprimorarem conhecimentos específicos da profissão. É uma oportunidade para debater e aprofundar assuntos diferentes da rotina da sala de aula".

O evento acontece no auditório da Uniderp Agrárias, situada na rua Alexandre Herculano, 1.400. Confira a programação completa.

23 de outubro

Palestra: Manejo nutricional no pré e pós operatório da cirurgia bariátrica

Ministrante: Mariana Corradi – Nutricionista especialista em Obesidade e Cirurgia Metabólica e membro da Comissão das Especialidades Associadas vinculada a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica.

Horário: 19h30



Palestra: Plantas alimentícias não convencionais

Ministrante: Andre Nardo – chef formado pela Le Condon Bleu, em Londres

Horário: 20h50

24 de outubro

Palestra: Suplementos: indicações e riscos do uso excessivo

Ministrante: Tatiana Sarmento – Nutricionista especialista em Nutrição Esportiva, Nutrição Clínica e Nutrição Esportiva Funcional

Horário: 19h30

Palestra: Nutrição Renal

Ministrante: Silvana Poletto – Nutricionista especialista em Nutrição e Metabolismo na Prática Clínica

Horário: 20h50



25 de outubro

Tema: Alimentação pré e pós atividade física

Ministrante: Cassiano Fontoura – Nutricionista esportivo

Horário: 19h30



Tema: Slow Food

Ministrante: Anderson Medeiros – Líder do Convívio Slow Food Campo Grande

Horário: 20h50

26 de outubro

Tema: Alimentação no primeiro ano de vida

Ministrante: Vanessa Torres – coordenadora do setor de nutrição da Maternidade Candido Mariano, pós-graduada em Nutrição Funcional e em Neonatologia e Pediatria

Horário: 19h30



Tema: Transporte de ilhotas pancreáticas visando tratamento de pessoas com Diabetes Mellitus

Ministrante: Flavia Tortul – Médica especialista em Endocrinologia e Metabologia e em Nutrologia Clínica.

Horário: 20h50