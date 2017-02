Inscrição para qualificação profissional do IFMS termina nesta quarta-feira

As inscrições no processo seletivo para ingresso nos cursos de Formação Inicial e Continuada e Qualificação Profissional (FIC) ofertados pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) podem ser feitas até esta quarta-feira, 22.

A seleção se destina a cursos de curta duração nos campi Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí e Nova Andradina, conforme a tabela abaixo.

Para concorrer, é necessário ter a escolaridade mínima exigida para o curso escolhido e pelo menos 14 anos até a data da matrícula. O edital de abertura, com as normas do processo seletivo, está disponível na Central de Seleção do IFMS.

O interessado deve acessar a Página do Candidato para se inscrever gratuitamente. O acesso pode ser feito através do endereço www.ifms.edu.br/centraldeselecao.

Seleção – Será feita por meio de sorteio eletrônico, marcado para 24 de fevereiro, na reitoria do IFMS. A classificação, que deverá ser divulgada no mesmo dia, levará em consideração a ordem dos candidatos sorteados.

O resultado final e a primeira chamada deverão ser divulgados no dia 6 de março.

Qualificação profissional – O estudante recebe formação que possibilite sua inserção no mundo do trabalho. O certificado tem validade nacional e o habilitará ao exercício profissional.

Os cursos têm duração média de quatro meses, com carga horária de 180 a 200 horas.

O início das atividades está previsto para 13 de março. Os dias e horários das aulas serão informados pelos campi no momento da matrícula.

Vagas ofertadas

Município Cursos Escolaridade mínima Turno Vagas Aquidauana Libras Básico Fundamental Completo Noturno 30 Desenhista da Construção Civil Fundamental I Incompleto Vespertino 40 Campo Grande Desenhista Mecânico Fundamental I Completo Noturno 40 Eletricista Predial de Baixa Tensão Fundamental I Completo Noturno 40 Espanhol Básico Fundamental Completo Noturno 25 Inglês Básico Fundamental Completo Noturno 25 Corumbá Beneficiador de Minérios Fundamental I Completo Vespertino 28 Programador Web Fundamental II Completo Matutino 20 Espanhol Básico Fundamental Completo Noturno 20 Coxim Libras Básico Fundamental Completo Vespertino 40 Dourados Auxiliar Administrativo Ensino Médio Incompleto Noturno 40 Operador de Computador Fundamental I Completo Noturno 40 Reciclador Fundamental I Completo Noturno 40 Regente de Coral Ensino Médio Completo Noturno 40 Espanhol Básico Fundamental I Completo Noturno 25 Inglês Básico Fundamental I Completo Noturno 25 Desenvolvedor de Jogos Eletrônicos Fundamental II Completo Noturno 35 Jardim Operador de Computador Fundamental I Completo Vespertino 30 Desenhista da Construção Civil Fundamental I Completo Vespertino 30 Naviraí Auxiliar Técnico em Agropecuária Fundamental II Incompleto Vespertino 40 Programador Web Ensino Médio Incompleto Vespertino 40 Nova Andradina Apicultor Fundamental I Incompleto Noturno e diurno aos sábados 20 Programador de Dispositivos Móveis Ensino Médio Incompleto Noturno 20 Instalador e Reparador de Rede de Computadores Ensino Fundamental Completo Noturno 20 Desenhista em Topografia Ensino Fundamental I incompleto Noturno 20

