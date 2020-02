Tarde em Campo Grande será de muita chuva com máxima de 30ºC

Os termômetros podem registrar mínima de 20°C e máxima de 33°C, com tendência a estável - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O clima em MS continua instável nesta quinta-feira (13). De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Campo Grande terá períodos de céu nublado, e outros de parcialmente nublado e com pancadas de chuva principalmente à tarde.

Em diversas regiões do Estado, será nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas por vezes forte na região centro-noroeste e norte do Estado. Para as demais áreas, o tempo deve ter variação de parcialmente nublado com nublado, e há possibilidade de pancadas de chuva isoladas durante à tarde.

Os termômetros podem registrar mínima de 20°C e máxima de 33°C, com tendência a estável. A umidade relativa do ar pode variar entre 95% e 50%. Intensidade de ventos neste dia, será de fraco a moderado com rajadas.