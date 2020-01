Inmet prevê chuva e trovoadas para a tarde desta quarta-feira em Campo Grande

Máxima prevista para Campo Grande é de 32ºC - Divulgação

A quarta-feira (15) em Mato Grosso do Sul amanheceu com céu claro e calor. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo passará a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante a tarde na maior parte do Estado. As temperaturas variam de 20°C a 38°C.

Para Campo Grande, a previsão é de tempo parcialmente nublado, com chance de chuvas em áreas isoladas durante a tarde. A temperatura mínima é de 22°C e a máxima é de 32°C.