Iniciativa pioneira vai facilitar pagamento de assistência estudantil do Pronatec em MS

Campo Grande (MS) – Uma iniciativa pioneira vai facilitar a vida dos alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) em Mato Grosso do Sul. A partir de maio, os quase quatro mil estudantes de cursos técnicos e profissionalizantes passarão a receber o valor da assistência estudantil por meio de um cartão e poderão sacar o benefício em qualquer caixa eletrônico do Banco do Brasil.

Apesar de o programa ser do governo federal, a gestão local é feita pela Secretaria de Estado de Educação (SED) que fez um acordo com o banco para facilitar a vida dos beneficiários. Até então, o auxílio chegava ao estudante por meio de uma ordem de pagamento, o que é mais burocrático e demorado.

De acordo com a SED, não estão descartados problemas pontuais em um primeiro momento, mas a intenção é garantir a tranquilidade dos bolsistas a longo prazo. O Banco do Brasil desenvolveu um programa que foi instalado em vários computadores e, desde março, oito colaboradores da secretaria estão trabalhando no recadastramento de cada um dos beneficiários.

Mato Grosso do Sul conta com alunos do Pronatec em 37 municípios. Até o começo de maio, os bolsistas devem receber R$ 414 referentes aos últimos 46 dias letivos de fevereiro, março e abril como auxílio alimentação e transporte.

O Pronatec é uma ferramenta destinada a estudantes e trabalhadores com o objetivo de expandir e democratizar o ingresso dos jovens e adultos de baixa renda à educação técnica, por meio da oferta de cursos de educação profissional e tecnológica.

Paulo Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom), com informações da Secretaria Estadual de Educação.