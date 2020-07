Ingredientes selecionados dão toque especial para a feijoada durante o inverno

A feijoada é um prato clássico da culinária nacional e quase unanimidade entre os brasileiros - (Foto: Reprodução/ Bantumen)

A feijoada é um prato clássico da culinária nacional e quase unanimidade entre os brasileiros. E para aguçar ainda mais o paladar do consumidor durante os meses de inverno, o Fort Atacadista realiza, a partir desta quarta-feira (1), até o dia 15 de julho, nas lojas de Campo Grande, o Festival da Feijoada, com ofertas especiais para ingredientes e acompanhamentos desta iguaria.

Carro-chefe da receita, o feijão preto é um dos produtos com destaque entre as promoções. Segundo a nutricionista do Fort Atacadista, Glaucia Stasiak, o grão é uma das leguminosas mais relevantes na alimentação, sendo fonte de proteína vegetal, ferro, vitamina do complexo B, magnésio, potássio e fibra alimentar, que auxilia no funcionamento do intestino. "Outros benefícios são a redução da absorção do colesterol e glicose pelo organismo, auxílio na regulação da pressão arterial e prevenção de anemia", argumenta.

Dosando adequadamente os itens da receita, é possível comer bem sem cometer excessos. Para deixar a feijoada completa, a rede conta com ofertas de produtos como linguiça calabresa, charque defumado, paio, bacon e orelha suína salgada. Os acompanhamentos também não ficaram de fora, como o arroz branco, sucos e temperos em geral.

O Fort Atacadista possui sete lojas em Campo Grande e o cliente pode aproveitar o mix de produtos e levar para casa uma alimentação mais balanceada. Além disso, há a opção do cartão Vuon Card, que oferece uma série de possibilidades aos clientes. A rede cumpre todas as medidas preventivas e de higienização contra o novo coronavírus em todas as lojas. Para entrar nesses locais, os clientes devem usar máscaras, seguindo as determinações do poder público.

O horário de funcionamento em todas as lojas, é de segunda a sábado das 7h às 22h, e aos domingos das 8h às 20h. Em Campo Grande, as lojas do Fort Atacadista ficam localizadas nos seguintes endereços:

Loja 89 - Parati - Rua da Divisão, 1208

Loja 78 - Tiradentes - R. Antônio Bicudo, 112 - Jardim São Lourenço.

Loja 170 - Coronel Antonino - R. São Borja, 586 - Vila Rica

Loja 77 - Shopping Norte Sul Plaza - Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300

Loja 76 - Getúlio Vargas - Av. Pres. Vargas, 1336 - Papa João Paulo II

Loja 180 - Guanandi - Av. Pres. Ernesto Geisel, 501 - Jardim Jacy

Loja 100 - Moreninhas - Av. Gury Marques, 4855.