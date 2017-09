Ingredientes naturais dão toque especial a receitas de Bela Gil

Um dos cantos verdes mais saudáveis da Capital é o Recanto das Ervas. Com 17 anos de história, há cinco a proprietária Marcia Chiad decidiu reunir em um único ambiente um restaurante de alimentação orgânica, viveiro de mudas e espaço para plantios e oficinas para adultos e crianças.

Na próxima sexta, o Recanto participará da Temporada Gourmet do Shopping Campo Grande, fornecendo ingredientes para a Aula-Show com Bela Gil, um dos grandes nomes da culinária nacional e destaque da televisão. “São flores, brotos comestíveis e temperos. Tudo 100% orgânico e produzido por nós, com todo o cuidado”, explica Marcia.

Nas receitas de Bela serão usadas PANCS, plantas alimentícias não convencionais. “Estudos apontam que elas possuem teores de minerais, fibras, antioxidantes e proteínas significativamente maiores quando comparadas às plantas convencionais. Bela utilizará em sua Aula-Show flores comestíveis como as capuchinhas, tagetes, cravíneas e girassóis e os brotos de trevo, alfafa e beterraba”, conta.

A Aula-Show de Bela Gil acontecerá no dia 15 de setembro, a partir das 19:30, no Shopping Campo Grande. Para participar do evento, quem comprar R$ 300 em qualquer loja do shopping ganhará um convite para participar. Não haverá venda de ingressos.

Sobre o Recanto das Ervas: A história do Recanto das Ervas começou há 17 anos, quando a jornalista Marcia Chiad oferecia oficinas de cultivo orgânico para crianças e adultos. Em 2012, o negócio tomou nova forma com o restaurante especializado em um cardápio natural e saudável, integrando no mesmo ambiente o viveiro de mudas e um espaço para plantios, para que as oficinas sejam ministradas. O Recanto das Ervas fica na rua 13 de junho, 1592, Vila Celia.

