Infrator é preso durante operação fiscal em assentamento de Paranhos

Árvores frondosas foram arrancadas pela raiz - ( Foto: Divulgação/Polícia Militar Ambiental)

Policiais Militares Ambientais de Mundo Novo efetuaram a prisão por desmatamento ilegal por um assentado, 54, na manhã desse domingo (11), durante operação de fiscalização no assentamento São José do Jatobá, município de Paranhos, a 465 km de Campo Grande.

Menos de um hectare de área nativa foi desmatada pelo autuado que, ainda sem autorização, também adentrou em uma pequena região pertencente à Mata Atlântica, bioma protegido pela Lei Federal 11.428/2006. Além da suspensão imediata das atividades, o infrator recebeu um auto de infração administrativo e multa de R$ 7.000. Responderá igualmente por crime ambiental o proprietário do assentamento em questão, com pena de um a três anos de detenção. O mesmo foi determinado a desenvolver, com o órgão ambiental, um plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA).