Fundação do Trabalho suspende serviços amanhã

A Fundação social do Trabalho (Funsat) informa que nesta sexta-feira (31), o atendimento ao público, no setor da Agência de Empregos, será das 07h às 12h, em razão do Treinamento Continuado oferecido à equipe técnica da Intermediação de Empregos.

Estarão suspensos os serviços de cadastro e encaminhamento de vagas, habilitação do Seguro-Desemprego e emissão da Carteira de Trabalho (CTPS).

A Funsat informa que os demais serviços, como atendimento ao Proinc, Qualificação Profissional e orientação ao Microcrédito, permanecem disponíveis no horário normal.

O treinamento tem como objetivo capacitar os servidores da Agência para melhoria da qualidade do atendimento oferecido ao público que busca os serviços do sistema Mais Emprego, do Ministério do Trabalho.

A Fundação Social do Trabalho solicita a compreensão de todos e informa que o atendimento normal retorna na segunda-feira, 1º de abril.

A Funsat está localizada à Avenida Eduardo Elias Zahran, 1581 – Jardim TV Morena. Telefone de contato: 3314-5096. O horário de atendimento é das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira.

