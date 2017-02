Incubadora de Empresas da UEMS tem sua primeira Startup

Nesta quinta-feira (23), o empreendedor Ricardo Zorzato assinou convênio para pré-incubação da Startup ZTO TECNOLOGIA na FÊNIX – Incubadora de Empresas da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).

Zorzato atua no segmento de desenvolvimento de softwares e aplicativos. Ele é egresso do curso de Ciência da Computação da UEMS, unidade de Dourados, e também já foi estagiário na Universidade.

Essa nova modalidade de incubação da FÊNIX tem a finalidade de apoiar empreendimentos que podem entrar no mercado com maior agilidade por conta da flexibilidade e baixo investimento.

A nova Startup ficará incubada pelo período de seis meses, podendo ter uma prorrogação de dois meses, e receberá da FÊNIX e de outros parceiros subsídios e suporte para aprimorar seus produtos, serviços e processos e se lançar ao mercado de forma mais segura e eficiente.

“Na Incubadora, a ZTO Tecnologia contará com coaching e mentoria para otimização de seus resultados. Desenvolver habilidades e atitudes, conhecer o mercado e, principalmente, as necessidades e expectativas do cliente, são elementos vitais para criação da proposta de valor. Com estrutura enxuta, o modelo de negócio possibilita ser repetível e escalável maximizando lucros”, explica Leandro Pezzin, Gestor da FÊNIX.

Incubadora FÊNIX

Apoiar as propostas para a consolidação de empreendimentos tecnológicos contribuindo para o desenvolvimento do mercado brasileiro e internacional, melhoria do desempenho e, ainda, desenvolver na UEMS e na comunidade uma cultura empreendedora são as ações em consonância com o Projeto Fênix – Ações Integradas para Inovação Tecnológica do Mato Grosso do Sul.

Além de vagas para Startups, a Incubadora da UEMS também abriu vagas para a modalidade de negócios sociais (empreendimentos que visam atender demandas das comunidades e que geram impacto social).

Se você tem uma ideia criativa e inovadora sobre um novo produto, serviço ou processo, pode procurar a Incubadora da UEMS. A FÊNIX fica na Agência UEMS de Inovação, localizada no Bloco A, piso térreo, no campus da UEMS em Dourados. Para mais informações: (67) 3902-2421 ou por e-mail.

Veja Também

Comentários