Incubadora da UFGD lança curso de capacitação em Economia Solidária

A Incubadora de Tecnologias Sociais e Solidárias da Universidade Federal da Grande Dourados (ITESS/UFGD) oferece, entre os meses de abril de 2017 e setembro de 2018, o curso “Capacitação Avançada em Economia Solidária”, em parceria com a Incubadora ELOS, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Suil (Uems).



Totalmente gratuito, o curso é voltado principalmente para pessoas que exerçam funções de gestão ou implementação de políticas públicas em órgãos estatais ou comunitários, em áreas como Assistência Social, Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Agrário, Cultura, Turismo, Saúde e Educação, e para alunos de instituições de ensino superior que tenham interesse em trabalhar em projetos na área da Economia Solidária.



As inscrições deverão ser feitas até o dia 24 de março, exclusivamente pela internet, através de formulário eletrônico. A seleção será feita em função da distribuição das vagas por grupos específicos e o resultado será divulgado na página da UFGD. Os encontros ocorrerão mensalmente, aos finais de semana, totalizando 180 horas de capacitação. São apenas 80 vagas disponíveis.



Durante o curso, serão abordados diversos aspectos ligados ao campo da Economia Solidária (ES), tanto no que diz respeito à compreensão dos processos sociais ligados a esse tipo de atividade econômica quanto a aspectos práticos, de estruturação e gestão de empreendimentos de ES.



Além disso, o curso irá auxiliar no desenvolvimento de políticas públicas voltadas para inclusão e desenvolvimento social e econômico, na estruturação de projetos em parceria com universidades e na qualificação para elaboração de projetos de pesquisa e extensão na área de economia solidária.

Veja Também

Comentários