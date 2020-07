Incêndio no Pantanal piora e pode atingir sede da Escola Jatobazinho

Os bombeiros estão programando o deslocamento de um trator e um caminhão pipa para auxiliar. Ambos são transportados pelo rio - (Foto: Reprodução/Diário Corumbaense)

O incêndio que está acontecendo na região do Jatobazinho no Pantanal de Corumbá, segue ameaçando a sede da Escola Jatobazinho. As aulas da escola são do ensino central da ONG Acaia Pantanal, que atua em parceria com a Prefeitura de Corumbá, localizada na região da Serra do Amolar. Na tarde de ontem (3) o fogo foi controlado, mas durante a noite piorou por conta da ventania. A equipe de brigadistas será reforçada para este fim de semana.

O município continua sendo o líder no ranking de queimadas no Brasil por município. Já são quase dois mil focos de janeiro à junho deste ano. A cidade registra um total de 1.819 focos de queimadas. Poconé, no Mato Grosso, aparece com 410 focos.

Conforme informações do portal Diário Corumbaense, o incêndio já consumiu 50 mil metros². Brigadistas estão atuando no fim do incêndio desde quinta-feira (2), e procurando uma estratégia para conter o aumento do fogo.

Os bombeiros estão programando o deslocamento de um trator e um caminhão pipa para auxiliar. Ambos são transportados pelo rio.

Nos três primeiros dias de julho, a cidade registrou um total de 46 focos, o mesmo número para as 48h. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.