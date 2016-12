IFMS vence maratona nacional que estimula ideias inovadoras

Uma garrafa onde é possível tornar a água potável sem usar qualquer elemento químico nocivo à saúde. Foi com essa ideia inovadora que estudantes do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) conquistaram um dos prêmios da Maratona Maker. A competição, promovida pela empresa de tecnologia Intel, estimula crianças e jovens a construir soluções para problemas do cotidiano.

A equipe “Os Pantaneiros”, formada por alunos do 4º semestre do curso técnico em Informática do Campus Aquidauana, é uma das duas vencedoras na categoria ensino médio. Os estudantes Alex dos Santos, Felipe Santos, Marrony dos Santos, Paola Januário e Steffany Tejada, desenvolveram o protótipo de um purificador de água que une eficiência e praticidade.

“Criamos uma garrafa que purifica e esteriliza a água. Para purificar, usamos filtro com carvão ativo, areia, cascalho e algodão. Para esterilizar, foi usada luz ultravioleta, que tem eficiência de 99,9% como bactericida. Não foram usados elementos químicos nocivos à saúde do homem, como flúor e cloro”, explicou o líder da equipe, Felipe Santos.

O purificador criado pelos estudantes do IFMS ainda tem um dispositivo que verifica se a água está em condições de ser consumida.

“Por enquanto, a gente mede a turbidez, temperatura, condutividade e salinidade da água. Futuramente, queremos medir a quantidade de microrganismos. Vamos instalar uma câmera na parte debaixo da garrafa, que vai funcionar como um microscópio. As informações serão extraídas por meio da visão computacional”, esclareceu Felipe.

Ideias vencedoras – Na primeira fase da Maratona Maker, a ideia dos estudantes do IFMS ficou entre as 50 melhores de todo o Brasil. Os grupos receberam, então, kits para desenvolverem os protótipos.

“O kit veio só com uma placa Genuíno e itens periféricos. Para a construção do protótipo, tivemos que adquirir leds ultravioletas, carvão ativado para o filtro e sensores”, esclareceu o professor de Informática Ygo Brito, um dos docentes do IFMS que repassaram orientações aos estudantes durante o desenvolvimento da ideia.

Os protótipos dos finalistas foram submetidos a uma comissão que selecionou os três melhores projetos da competição. Uma das regras era publicar um vídeo explicativo no Youtube. Confira o vídeo da equipe “Os Pantaneiros”.

Na categoria ensino médio, venceram as equipes do IFMS e do Instituto Federal de Alagoas (IFAL). Estudantes da Escola Estadual Padre Anchieta, de Nova Andradina (MS), ficaram com o prêmio pela categoria ensino fundamental.

As três melhores equipes da Maratona Maker ganharam a Innovation Trip, uma viagem a São Paulo (SP) entre os dias 18 de 20 de dezembro, onde participaram de atividades de formação e dos eventos Engenho Maker e Escape 60.

As despesas dos estudantes com translado aéreo e terrestre, hospedagem e alimentação foram custeadas pela Intel. As passagens e diárias do professor que acompanhou o grupo ficaram sob a responsabilidade do IFMS.

Maratona Maker – A edição 2016 da competição reuniu 3.500 estudantes do ensino fundamental e médio de todo o Brasil.

Cada equipe deveria criar um projeto com base na inovação tecnológica para resolver problemas de sua comunidade, cidade, país ou do mundo.

Antes, os interessados tiveram a oportunidade de participar dos Maker Days, oficinas onde receberam orientações sobre como criar ideias, desenvolver protótipos, executar e apresentar projetos. No IFMS, os campi Ponta Porã, Nova Andradina e Campo Grande ofereceram a atividade a estudantes do ensino fundamental e médio.

Ao selecionar as 50 melhores ideias do país, a comissão da Intel levou em consideração critérios como originalidade, criatividade, adequação ao tema, real possibilidade de um protótipo e viabilidade de mercado.

Mais informações sobre a competição estão na página da Maratona Maker.

