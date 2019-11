IFMS vai oferecer 960 em cursos de gradução para ingresso em 2020

Cursos serão oferecidos em 10 municípios - Arquivo

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) oferecerá 960 vagas em cursos de graduação para ingressar no primeiro semestre de 2020, de acordo com o termo de adesão ao Sisu (Sistema de Seleção Unificada).

Serão oferecidas 17 opções de cursos, entre licenciaturas, bacharelados e superiores de tecnologia, em 10 municípios.

Poderão concorrer os candidatos que prestaram a edição 2019 do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e que obtiveram nota acima de zero na redação e nas outras áreas de conhecimento.

O edital e o cronograma do processo seletivo está previstos para serem divulgados na primeira quinzena de dezembro.

Confira abaixo o quadro de vagas para 2020

Aquidauana – Tecnologia em Sistemas para Internet, Tecnologia em Redes de Computadores e Bacharelado em Engenharia Civil.

Campo Grande – Tecnologia em Sistemas para Internet.

Corumbá – Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Tecnologia em Processos Metalúrgicos.

Coxim – Tecnologia em Alimentos, Tecnologia em Sistemas para Internet, Bacharelado em Engenharia de Pesca e Licenciatura em Química.

Dourados – Tecnologia em Jogos Digitais.

Jardim – Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo e Licenciatura da Computação.

Naviraí – Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Bacharelado em Agronomia.

Nova Andradina – Bacharelado em Agronomia, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Tecnologia em Produção de Grãos.

Ponta Porã – Bacharelado em Agronomia e Tecnologia em Gestão do Agronegócio.

Três Lagoas – Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Automação Industrial, Bacharelado em Engenharia da Computação e Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação.