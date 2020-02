IFMS recebe até hoje matrículas dos aprovados nos cursos de qualificação

Cursos têm duração de 4 meses - Arquivo

Termina nesta quinta-feira (13) o prazo para matrículas dos aprovados na primeira chamada no processo seletivo que oferta 750 vagas em cursos de qualificação profissional do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul).

As oportunidades são para o cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) em Espanhol Básico, Inglês Básico, Operador de Computador e Vendedor. A relação dos aprovados pode ser conferida aqui.

As vagas são ofertadas em Água Clara, Aquidauana, Camapuã, Campo Grande, Costa Rica, Deodápolis, Dourados, Fátima do Sul, Itaporã, Naviraí, Nova Andradina, Selvíria, Sonora, Três Lagoas e Vicentina.

A prova prática de nivelamento para os cursos de idiomas também será realizada hoje (13). A segunda chamada, se houver vagas, está prevista para 14 de fevereiro. Os convocados devem comparecer aos campus do IFMS ou polos de ensino, para os quais se candidataram.

Cursos – Os cursos têm duração média de quatro meses, com carga horária mínima de 160 horas. As aulas, que começam no dia 2 de março, são oferecidas a distância, com encontros presenciais semanais.